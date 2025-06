Pathé Ndiaye, leader du PDRS : « Ce dialogue national est opportun, je suis de tout cœur… »

Pathé Ndiaye, ancien Directeur du Port Autonome de Dakar et actuel leader du Parti pour le Développement et la Renaissance du Sénégal (PDRS), s’est exprimé avec force sur la nécessité du dialogue national initié par les autorités. A l’émission "Grand Jury du dimanche" sur la RFM, de ce 01 juin 2025, il a marqué son accord avec cette rencontre qui suscite beaucoup de controverses.



« Ce dialogue national est opportun, je suis de tout cœur avec cette initiative », a affirmé M. Ndiaye, saluant une démarche qu’il juge essentielle pour faire face à la situation politique actuelle. Pour lui, il est impératif que le gouvernement ne prenne aucune décision unilatérale concernant le futur politique du pays : « Le gouvernement actuel ne peut pas en décider sans qu’il y ait une concertation entre les différentes parties : les partis politiques, la société civile, entre autres. »



Selon le leader du PDRS, l’un des chantiers majeurs de ce dialogue doit être la réforme du système électoral, qu’il juge encore perfectible. Il a ainsi évoqué des pistes de réflexion concrètes : « Notre système électoral mérite d’être perfectionné : le problème du bulletin unique, revoir le parrainage pour éviter cette campagne électorale déguisée où on achète parfois les consciences. »



L’ancien Directeur du Bureau Organisation et Méthode (BOM) plaide pour des réformes profondes mais surtout consensuelles : « Il est important qu’on aille vers des réformes consensuelles sur le système politique. »



Par cette déclaration, Pathé Ndiaye se positionne comme un acteur politique favorable au dialogue inclusif, au-dessus des clivages partisans, dans l’optique d’un Sénégal plus démocratique et plus équitable.