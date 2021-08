Locales 2022: Les recommandations de Macky à ses partisans

Macky parle à son parti. Dans une circulaire datée du 1er août 2021, et parcourue par le journal Le Témoin, le président de l’Alliance pour la République (APR) a d’abord commencé par rappeler à ses camarades de parti que la période de révision exceptionnelle des listes en vue des élections municipales et départementales du 23 janvier 2022 a commencé le 31 juillet 2021 et se termine le 14 septembre 2021 sur l’ensemble du territoire national.



Par conséquent, indique-t-il, les citoyens peuvent s’inscrire et apporter éventuellement des correctifs à leur statut d’électeur. « Les élections en perspective représentent un moment important dans la vie démocratique de notre pays. Elles concernent, en effet, la gestion par les popula- tions elles-mêmes de leurs vies quotidiennes et de leurs affaires. C’est l’exercice libre par excellence de la souveraineté populaire. Le pouvoir central tire lui-même sa force de son appui sur les collectivités viables. Le développement national repose également sur des Collectivités capables d’impulser l’émergence des terroirs. C’est pour toutes ces raisons que la territorialisation des po- litiques est une option straté- gique de notre gouvernance axée sur le principe d’équité », a expliqué Macky Sall.



Le président de l’APR a poursuivi en faisant savoir à ses camarades que les prochaines élections constituent ainsi un enjeu politique et de développement qu’ils doivent prendre à bras le corps à ses côtés. « Les pro- chaines élections constituent ainsi un enjeu politique et de développement que nous de- vons prendre à bras le corps » exhorte-t-il.



Dans cette perspective, Macky Sall demande à tous les responsables et militants de son parti de veiller aux quatre exigences politiques et citoyennes suivantes : « inscrire massivement nos compatriotes pour permettre à chaque Séné- galais d’accomplir librement son devoir électoral ; prêter une attention soutenue à nos jeunes camarades et sympathisants qui ont choisi de nous accompagner dans l’édification du Sénégal pour Tous ; appuyer ceux qui ne disposent pas de la pièce d’identité nécessaire à leur inscription sur les listes électorales ; sensibiliser fortement les uns et les autres à retirer, au moment opportun, leur carte électorale.



Macky appelle à l’ouverture, le consensus, la discipline et la mobilisation



Dans le cadre de la préparation victorieuse des prochaines élections, Macky Sall a tenu à réaffirmer des principes direc- teurs d’action devant guider ses partisans notamment « l’unité, l’ouverture, le consensus, la dis- cipline et la mobilisation. » « Ensemble dans le cadre de la coalition de majorité présiden- tielle BBY, nous serons encore plus forts et conforterons notre belle tradition de victoires de- puis 2012. Ainsi tous les responsables, militants et sympathisants, tous les compa- triotes soucieux de notre vic- toire pour la gestion bénéfique des collectivités territoriales, doivent rester attentifs aux orientations de la direction du parti », a conclu Macky Sall.