Locales 2022 : Macky Sall n'acceptera aucune liste parallèle

Si le patron de Benno a pris le soin de discuter avec ceux qui n'ont pas été choisis, Macky Sall a aussi été clair sur toute idée de liste parallèle. Le chef de la majorité n'acceptera aucune liste dissidente au sein de sa coalition, mis à part dans les communes où il n'y a pas de risque qu'un opposant l'emporte face au candidat de Bby, selon L’Observateur.



Déjà, il se susurre qu'au sein de sa formation politique, des candidats frustrés n'écartent pas de se retrouver autour d'une liste dénommée Sénégal 2035» pour défier Bby, mais le chef de l'Etat goûte peu cette initiative de son chef de cabinet Mame Mbaye Niang.



Dans L’Observateur, le responsable de l'Apr-Dakar et par ailleurs Directeur général du Soleil, Yakham Mbaye, Macky Sall est déterminé à faire face à toutes les initiatives personnelles au sein de Bby. A ses proches, il aurait dit, selon Yakham Mbaye: «Toutes les personnes, hommes comme femmes de la majorité présidentielle qui figureront sur la liste de horizon 35 (Sénégal 35) seront sanctionnés sans ménagement.



C'est un acte de défiance et ça ne restera pas impuni. Je ne parrainerai aucune liste parallèle.» L'on confie également que Macky Sall est dégoûté par l'acte posé par son beau-frère, Adama Faye qui a déclaré avoir formé sa coalition «Defar sa Gokh" et déposé sa caution. «Le Président considère cela comme acte de sabotage et d'indiscipline et son cas sera réglé.»



En évoquant la possibilité de liste parallèle sous les conditions déjà précitées, Macky Sall a mis le verrou dans deux communes. Le chef de Bby ne veut et surtout pas de liste parallèle de Bby à Keur Madiabel chez Moustapha Niasse et à Nguéniène, chez le défunt secrétaire général du parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng.