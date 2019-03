Lutte antiterroriste: visite du Conseil de sécurité au Mali et au Burkina

Le Conseil de sécurité de l’ONU se rend au Mali et au Burkina Faso jusqu’à dimanche. Une visite – la quatrième depuis 2014 à Bamako et la deuxième à Ouagadougou – à l’initiative de la France, de l’Allemagne et de la Côte d’Ivoire. Au menu des discussions : la mise en œuvre de l’accord de paix et la lutte antiterroriste dans un contexte d’expansion de la menace notamment au Burkina.