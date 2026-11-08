Lutte contre l'émigration clandestine : Horizon Sans Frontières appelle à évaluer la politique migratoire sur l'emploi des jeunes

Le président de l'organisation Horizon Sans Frontières et consultant en migrations internationales, Boubacar Sèye, analyse les limites des accords de coopération conclus entre l'Espagne et le Sénégal. L'expert relève que l'évaluation des politiques publiques axée principalement sur le nombre de pirogues interceptées ou de départs empêchés masque l'échec global des mesures face à la persistance du phénomène migratoire.



L'analyste souligne que l'approche exclusivement répressive ne résout pas la dimension économique et sociale du problème. L'auteur identifie trois illusions majeures à dépasser : l'externalisation des frontières par l'Europe, les rapatriements de ressortissants non suivis d'une réinsertion socioéconomique, et les campagnes de sensibilisation isolées qui ne compensent pas le manque de perspectives sur la terre ferme.



Pour bâtir un partenariat équilibré, le spécialiste préconise d'orienter les efforts autour de la protection effective des droits des migrants, de la promotion des voies de mobilité professionnelle régulière et du financement direct des économies locales dans les zones de départ. Le texte invite les autorités à substituer aux logiques de contrôle frontalier une doctrine proactive de développement humain axée sur la création d'emplois décents pour la jeunesse.