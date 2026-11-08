Blocage des lois de finances : le Parti démocratique sénégalais accuse Pastef et annonce une tournée nationale dès le mois prochain

Le Parti démocratique sénégalais a rendu publique une déclaration ce samedi 7 novembre 2026 à la suite d'une réunion des secrétaires généraux et présidents de fédérations à la permanence OLB. L’unanimité des responsables libéraux pointe du doigt des blocages au sein de l'institution parlementaire. Le texte publié par la direction des libéraux fustige l'attitude des députés de Pastef durant l’examen des textes financiers. L'instance dirigeante de la formation politique dénonce des manœuvres d'obstruction au détriment du budget national.



La déclaration de la formation politique libérale met en garde contre les conséquences directes d'une paralysie de l'Assemblée nationale sur le quotidien de la population, sur la confiance des investisseurs ainsi que sur le respect des engagements internationaux du Sénégal. Les responsables du parti réclament un retour de la chambre haute à ses missions constitutionnelles.



Sur le plan de la vie interne du mouvement, les dirigeants du parti officialisent la mise en place d'un programme de redynamisation sur l'ensemble du territoire. Le plan d'action prévoit le déploiement d'une tournée nationale auprès des fédérations dès le mois de décembre 2026. La stratégie adoptée inclut la relance du Mouvement des élèves et étudiants libéraux pour assurer le renouvellement des cadres et la remobilisation des bases départementales.