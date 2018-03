Lutte contre le terrorisme : Macky Sall extrade deux présumés jihadistes vers le Maroc

La coopération entre le Sénégal et le Maroc en matière de lutte contre le terrorisme est solide. Et le chef de l’Etat l’a une fois encore matérialisée avec la signature d’un décret autorisant l’extradition, vers le Royaume Chérifien, de deux présumés terroristes arrêtés par la Police des frontières le 29 mars 2017.



Ces deux individus, renseigne Libération, avaient été alpagués suite à leur signalement par les services marocains. B.M et B.C qui étaient attendus à leur descente d’avion à l’Aéroport international Léopold Sédar Senghor, ont été embarqués et acheminés à la Division des investigations criminelles (Dic).



A signaler que le chef de l’Etat a pris cette décision après avis favorable de la Chambre d’accusation de la cour d’Appel.