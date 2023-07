Macky Sall : « Ceux qui s’agitent dans les médias ou les réseaux sociaux ne croyez pas que leur avis peut m’affecter… »

Le Président Macky Sall a, ce samedi au Palais lors de sa rencontre avec les 475 maires et 39 présidents de conseil départemental signataires d’une pétition pour son 3e mandat, a déclaré que « ceux qui s’agitent dans les médias ou les réseaux sociaux, leurs avis ne peuvent pas l’affecter ».



« En politique la seule légitimité qui vaille, c’est l’élection. Alors ceux qui s’agitent dans les médias ou les réseaux sociaux ne croyez pas que leur avis peut m’affecter. Quel que soit le chemin que je vais prendre. Je l’ai dit lors des conclusions du dialogue national. Vous être la légitimité populaire. Donc la majorité, elle est là. Elle est écrasante. D’ailleurs, ils le savent. Pourquoi autant d’excitation, d’indignité parcourir le monde pour dénigrer votre pays et son président. Cela va du mensonge et des inventions. Simplement parce que vous pensez en le faisant, vous allez obliger le président à prendre une direction ou une autre. C’est peine perdue. Je suis hors de portée de cette agitation. Moi mon combat et ma plus grande fierté, c’est de vous conduire vers la victoire et de faire poursuivre notre politique économique au bénéfice de la population. Vous l’avez dit, l’année prochaine, nous irons à l'Assemblée nationale avec un budget de 7 000 milliards de F CFA », a déclaré le Président Macky Sall.



Mieux ajoute-t-il, « donc, ce que nous pouvons faire en termes de transformation positive en vers les populations, d’accès à l’eau potable, l’électricité, l’accès à l’assainissement, en termes d’infrastructure majeure, autoroute, route pont, chemin de fer, nos prédécesseurs ne pourront pas le faire parce que les forces ne sont pas égales. Cela s'est Dieu qui l’a voulu. Nous n’avons pas le droit de gâcher ça par une désunion, et des combats d’égaux ».