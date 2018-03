Macky Sall : «D’ici le mois de juillet la moitié du gouvernement va siéger à Diamniadio»

A l’occasion de la première édition du Forum international économique et social du département de Rufisque, Macky Sall a annoncé qu’à partir du mois de juillet, la moitié du gouvernement va siéger à Diamniadio.



«La nouvelle ville de Diamniadio, symbole d’une nouvelle ère politique, est située à 30 km de la capitale. Le pôle est à 15 km de l’Aéroport International de Blaise Diagne, et à partir du mois de juillet, la moitié du gouvernement va siéger à Diamniadio », a-t-il indiqué.



« Le pôle de Diamniadio qui est un condensé de ma vision en aménagement du territoire, est doté des infrastructures de dernière génération. Je projette des réseaux de transport moderne pour améliorer la mobilité dans l’ensemble de la ville de Rufisque », ajoute-t-il.



Selon lui, d'autres infrastructures, à l'image du train express, du port minéralier de Sendou etc. vont bientôt voir le jour. Et elles viendront s'ajouter au pôle urbain de Lac Rose, de la Cité du savoir, de la Maison des Nations unies qui va accueillir 3000 agents de cette institution, pour dire que Diamniadio sera l'une des plus importantes villes du Sénégal.