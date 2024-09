Macky Sall au GCA : les éclairages d’un expert en changement climatique

L’ex président du Sénégal Macky Sall a fait l’annonce de sa nomination à la présidence du Centre Global sur l’Adaptation (GCA) à la suite de la conférence de presse du gouvernement du Sénégal informant de probables poursuites judiciaires des hautes autorités du régime précédent, en raison de manquements graves dans la gestion des données sur les dépenses publiques et leur gestion.



Selon un expert en changement climatique, le « timing de cette annonce de l’ex président est d’autant plus troublant que le GCA n’a encore fait aucune communication officielle sur une telle nomination, et que vraisemblablement cette présidence ne sera opératoire qu’en janvier 2025 ».



Cette précipitation, dit-il, « soulève des doutes sur la dimension politique d’une telle annonce et ses effets recherchés sont sans nul doute de faire croire à une opinion non avertie, à la suite de la conférence de presse d’hier, qu’elle offre un prestige et une certaine immunité à l’ex président ».



L’expert souligne qu’il faut toutefois rappeler que le GCA n’est pas une agence rattachée aux Nations unies et qu’elle n’offre aucune immunité de ce type.



« Le GCA est une organisation internationale qui se positionne comme un courtier en solutions d’adaptation au changement climatique. Elle a été créée par un néerlandais ancien fonctionnaire de la Banque Mondiale », a-t-il expliqué.



Selon lui, l’ancien président Macky Sall fait partie de son conseil depuis septembre 2023 alors qu’il se préparait à quitter la présidence de la République du Sénégal.