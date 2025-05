Daaka 2025 : Ousmane Sonko est arrivé à Médina Gounass pour la cérémonie officielle

Le Premier ministre Ousmane Sonko, est ce dimanche, à Médina Gounass, dans le département de Vélingara (sud), où il va présider la cérémonie officielle de l’édition 2025 du Daaka, un évènement religieux annuel consacré à des prières et à la lecture du Coran.



Le Premier ministre, Ousmane Sonko, est accompagné par une forte délégation composée de ministres de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, de l’Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, de la Santé et de l’Action sociale, Ibrahima Sy, du Tourisme et de l’Artisanat, Mountaga Diao et du Secrétaire d’Etat aux Coopératives et à l’Encadrement paysan, Alpha Ba.



Cette retraite spirituelle de dix jours, initiée en 1942 par le vénéré Thierno Mouhamadou Saïdou Ba ((1900-1980), sera clôturée lundi, en présence de milliers de fidèles venus du Sénégal et des pays de la sous-région.



Le Daaka qui se tient à dix kilomètres de la commune de Médina Gounass a démarré le samedi 26 avril sous la présidence du gouverneur de Kolda, en présence du Khalife général de cette cité religieuse, Thierno Amadou Tidiane Ba.