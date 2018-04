Macky Sall lors de la réunion du SEN de l'Apr : "Le drame de cette opposition, c'est qu'ils ne me connaissent pas encore"

Le président de la République, qui a pris part à la réunion du Secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République du 10 avril dernier, a révélé ce qui selon lui est "le drame de l'opposition".



S'exprimant sur le parrainage, Macky Sall a manifestement indexé le Parti démocratique sénégalais (Pds). "Le drame de cette opposition est que, lorsqu'ils étaient au pouvoir, ses tenants ne me connaissaient pas assez. Aujourd'hui, ils ne me connaissent pas toujours", a dit le Président Sall, repris par nos confrères de Libération.



Le patron de l'Apr de poursuivre : "Je suis un géologue de formation. je préfère observer, puis agir, plutôt que de bavarder. Ndjiitou reew du bari wax (un chef de l'Etat ne bavarde pas), mais je suis fondamentalement démocrate. C'est pour cela que je suis ouvert à toutes opinions et, tout président de la République doit être ouvert à toutes les opinions dont la diversité constitue notre richesse et la force de notre démocratie".



Macky termine en disant qu'il reste le maître du jeu et le seul commandant à bord du navire. "Après avoir écouté, je suis le seul à décider", dit-il.