Macky Sall ne va jamais débattre avec Sonko et Cie (Pole communication)

Ceux qui espéraient voir un débat entre Macky Sall et les leaders de l’opposition peuvent déchanter. C’est l’avis du ministre-conseiller El Hadj Kassé. Ce dernier soutient que nulle part dans le monde, «on a vu un Président sortant débattre avec les leaders de l’opposition.»



A l’en croire, cette idée est d’autant plus farfelue qu’en tant que président de la République, il revient à Macky Sall le devoir de faire marcher le pays et ne peut pas, en toute logique, abandonner cette tâche pour faire le tour des studios pour débattre.