Macky ordonne le paiement des pensions et salaires à partir de ce mercredi

Alors que les médias annoncent des tensions ardues de trésorerie dans les caisses de l'Etat, le gouvernement semble vouloir démentir en anticipant le paiement des pensions et salaires. Dans une note publiée sur la page Facebook du ministères des Finances et du Budget,il est rapporté que le chef de l'Etat a donné l'ordre de payer à partir de demain et après demain.



"Sur instruction de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, le Ministre des Finances et du Budget, M. Abdoulaye Daouda DIALLO a demandé aux services de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor de procéder au paiement des pensions du mois de juin à partir du mercredi 26 et des salaires à compter du jeudi 27 Juin 2019".