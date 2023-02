Macron va effectuer une tournée en Afrique centrale du 1er au 5 mars

Le président français Emmanuel Macron se rend du 1er au 5 mars dans quatre pays d'Afrique pour un sommet consacré à la protection des forêts équatoriales et pour renforcer des liens bilatéraux dans une sphère d'influence de plus en plus disputée par la Russie et la Chine.



Ainsi, à Libreville, au Gabon, les 1er et 2 mars, il participera au One Forest Summit consacré à la préservation et la valorisation des forêts du bassin du fleuve Congo, a annoncé, jeudi 23 février, l'Élysée, rapporte l'AFP.