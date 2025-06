Alerte météo : le Nord et l’Est du Sénégal face à des températures extrêmes (45°C)

Si l’intérieur du pays suffoquera sous une chaleur accablante, les zones côtières bénéficieront d’un climat plus supportable, avec un ciel dégagé à ensoleillé. Par ailleurs, des pluies orageuses faibles à modérées sont attendues à Kédougou et Tambacounda d’ici lundi matin, avant de s’étendre potentiellement en Casamance (Kolda, Sédhiou, Ziguinchor).

L’ANACIM rassure sur les bonnes conditions de visibilité sur l’ensemble du territoire. Les vents, quant à eux, souffleront de secteur sud-ouest à nord-ouest, avec une intensité faible à modérée, sans aggravation notable du ressenti de chaleur.

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévient que des températures caniculaires, comprises entre 41 et 45°C, frapperont les régions du Nord et de l’Est du pays dès ce dimanche à midi et pour les prochaines 24 heures.