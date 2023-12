Madagascar: polémique après la convocation à la brigade criminelle d’un journaliste d’opposition

Lundi, à l’issue de l’enquête préliminaire, les gendarmes ont informé les deux hommes que le dossier serait « transmis au Parquet ». Moins de risque, donc, d’être placés sous mandat de dépôt que lors d’une procédure de déferrement classique, mais une situation plus inconfortable aussi, explique Maître Eric Rafidison, l’avocat du journaliste Fenosoa Gascar :



« Il arrive souvent que les dossiers transmis au parquet ne soient traités qu’après une ou deux années. Ce qui signifie qu’il y a une sorte d’épée de Damoclès pour les concernés. [Fenosoa Gascar] peut toujours travailler, mais il sait qu’il y a un dossier qui plane au-dessus de sa tête et que ce dossier n’a pas été réglé. »



Un avertissement pour celui qui incarne aujourd’hui, aux yeux d’une large frange de la population, un journalisme plus indépendant et plus critique.



« Supposons que l’État, plus tard, ait une dent contre mon client. À ce moment-là, je suis sûr que, outre le dossier qui sera ouvert à ce moment-là, il y aura le dossier qui a été traité aujourd’hui qui réapparaitra, poursuit la défense du journaliste. Il était inquiet, parce que compte tenu de la justice à Madagascar, on ne peut pas être serein tant qu’on sait que l’on va être présenté à la justice. »



L’Ordre des journalistes reste en alerte par rapport à cette affaire.



L’opposition, elle, a déjà fait part de son indignation face « aux formes d’intimidation » à l’égard du journaliste et parle « d’atteinte à la liberté de presse ».