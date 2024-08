Magal Touba : le message de Macky Sall à la communauté Mouride

L’ancien président de la République Macky Sall a adressé ses voeux à la Communauté Mouride qui célèbre ce vendredi 23 août le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, dit Serigne Touba.



« En ce jour de Grâce, je souhaite un excellent Magal à la communauté mouride. Puissent les valeurs de pardon, de concorde et de paix qui fondent la doctrine du très vénéré Cheikh Ahmadou Bamba guider notre foi et nos actions quotidiennes. Bon Magal à toutes et à tous ! », lit-on sur son compte X.

A noter également, que Macky Sall avait dépêché une délégation en son nom lundi dernier auprès du Khalif général.