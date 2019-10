Magal de Touba: ce sera la 4e fois que Sokhna Aïda le célèbre à Ngabou

Sur une déclaration publiée sur sa page Facebook, la troisième épouse de Cheikh Béthio Thioune a réagi à la polémique sur les lieux de célébration du Magal de Touba éditions 2019. La dame qui a été au Mali et est revenue avec des milliers de bœufs précise que depuis quatre années déjà, c’est dans le village de Ngabou qu’elle commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, sous le Ndigueul de feu son époux. « Depuis 4 ans, Sokhna Aïda Saliou célèbre le Magal à Ngabou sous le ndigueul de Serigne Béthio", peut-on lire sur la page suivie par plus de 24 mille personnes.



L’administrateur de la page de poursuivre: « Bien positionné sur la carte religieuse de Touba, Ngabou se situe à 3 km de JANATOU MAHWA, à quelques dizaines de km de La Mosquée de TOUBA. Ngabou fut fondé par Serigne Touba Khadimoul Rassoul ».



Et « Contrairement à ceux qui pensent que c'est la première fois que Sokhna Aïda Diallo célèbre le Magal à Ngabou, depuis 2015, cette dernière a reçu le Ndigëul de Serigne Béthio de passer désormais le Magal à Ngabou et de prendre en charge tous villages limitrophes de cet endroit sacré et béni »



A noter que Serigne Saliou Thioune qui est le khalife de la famille de Serigne Béthio va célébrer le Magal à Janatou Makhwa.