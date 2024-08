Magal de Touba : les prévisions météorologiques de l’ANACIM pour la période du 21 au 25 août 2024

Alors que des milliers de pèlerins se préparent à converger vers Touba pour le Magal, les prévisions météorologiques pour la période du 21 au 25 août 2024 annoncent des conditions humides sur la majeure partie du Sénégal. Selon les informations fournies par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) « des épisodes pluvieux sont attendus quotidiennement, bien que d'intensité faible à modérée dans les régions du Sud, du Centre, du Nord-Est et le long du littoral. »



Dans le communiqué parvenu à PressAfrik, le 22 août, les activités pluvio-orageuses se poursuivront principalement dans les régions Sud, Centre-Ouest et sur le littoral. « Néanmoins, une stabilisation progressive du temps est prévue pour la journée de vendredi, marquée par un ciel chaud et passagèrement nuageux. Toutefois, les pluies reprendront dans la soirée du samedi 24 août, particulièrement dans le Sud-Est du pays », lit-on sur le document.



L'ANACIM a également signalé qu'elle maintiendra une veille constante pendant toute la durée du Magal, avec une présence 24h/24 sur ses réseaux sociaux pour fournir des mises à jour en temps réel.



Les pèlerins sont invités à se préparer à ces conditions météorologiques, en particulier ceux se rendant dans les régions plus susceptibles d’être touchées par des pluies importantes.