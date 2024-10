Maintien des jeunes filles victimes de grossesses à l'école : l'Etat prévoit des mesures préventives et des programmes de rattrapage

Au Sénégal, la scolarisation des filles reste un grand défi dans les zones rurales et même dans les quartiers défavorisés des centres urbains. Depuis des décennies la lutte demeure est axée sur "comment maintenir les filles à l'école?". Beaucoup d'entre elles, du fait de mariages ou de grossesses précoces se voient quitter les bancs.



Le nouveau gouvernement, dans son programme Sénégal 2050 a envisagé de prendre des mesures de prévention des grossesses précoces. Dans ce cadre, il sera instaurer des programmes de rattrapage pour les jeunes filles en situation de décrochage scolaire.



Par ailleurs, le programme Sénégal 2050 dans son document indique : "la proportion de femmes pauvres et inactives aura été considérablement réduite, par le biais de programmes ciblés de formation, d’accompagnement et de suivi pour leur autonomisation professionnelle”.