Mairie Golf Sud : la candidature de Lat Diop divise les jeunes de la COJER communale

La candidature de Lat Diop pour les élections locales de janvier 2022 divise les jeunes de la Convergence des Jeunesses Républicaines (Cojer) de Golf Sud. Après la sortie lundi de Oumar Coundoul, coordonnateur communal, annonçant que les jeunes de l’APR portent la candidature de Lat Diop, ses camarades lui ont servi un démenti.



« C’est une sortie maladroite et inopinée », ont jugé les membres de la COJER opposés à Oumar Coundoul qui ont dénoncé les fréquents retournements de veste et l’instabilité de Coundoul. Avant-hier, il était contre Laf Diop, soutenant Néné Fatoumata Tall et aujourd’hui, avec Lat Diop.



Et pour montrer qu’ils ne badinent pas avec la discipline de partie, ces jeunes de la COJER de Golf Sud ont purement et simplement décidé de destituer Oumar Coundoul.



A la place de Lat Diop, les jeunes de la Cojer de Golf Sud ont préféré porter la candidature du ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, aux prochaines élections locales.