Mali: Dogons et Peuls appellent au calme

Des individus armés ont attaqué dans la nuit de dimanche à lundi un village dogon de la zone de Bandiagara, près de Mopti (centre). Une partie de l’opinion estime qu’il s’agit d’une vengeance des Peuls contre les Dogons.



Le bilan officiel est estimé à une centaine de morts. Ce nouveau massacre survient trois mois après celui d’Ogassogou où quelque 160 Peuls avaient été tués.



Selon des témoins, les assaillants lourdement armés sont entrés dans le village "en criant Allah akbar, Allah akbar" ("Dieu est le plus grand" en arabe). Ils n’ont épargné ni femmes, ni enfants, ni bétail.



"Après, ils ont mis le feu aux greniers, aux maisons, et ont emporté les moutons et les bœufs. Nous n’avons plus rien, il y a des femmes enceintes parmi les victimes, et des enfants, nous avons tout perdu", se lamente un habitant de la localité visée par l’attaque.



Vers 17H00 dimanche, les 300 habitants du hameau, au cœur de la plaine du pays dogon, pensent d’abord à une opération de "voleurs de bétail", témoigne le maire de la commune rurale de Sangha, dont dépend le village.