Mali: plusieurs joueurs maliens se retirent de la sélection après la suspension du capitaine Hamari Traoré

La situation est un peu tendue au Mali. Ces derniers jours, plusieurs joueurs de l’équipe nationale, ont relayé sur les réseaux sociaux une lettre adressée aux supporters des Aigles, demandant aux dirigeants de la fédération de prendre leurs responsabilités pour enfin faire progresser la sélection.



Cette action survient après le départ du sélectionneur Eric Chelle. Les joueurs menaçaient de boycotter le prochain rassemblement s’il n’y a pas de réaction pour endiguer la crise dont souffre, selon eux, le football malien.



Pour l’instant, la seule réaction des décideurs maliens a été de suspendre à titre conservatoire le capitaine Hamari Traoré, ancien rennais aujourd’hui à la Real Sociedad, « pour manquement à l’honneur et à la dignité, incitation et fronde contre l’équipe nationale et le football malien ».



Depuis quelques heures, plusieurs de ses coéquipiers ont pris une décision forte en solidarité : ils déclarent qu’ils ne porteront plus le maillot des Aigles jusqu’à sa réintégration.



« Nous, le collectif des joueurs de l’équipe nationale, portons à la connaissance de la fédération que nous nous mettons en retrait de l’équipe nationale jusqu’à la levée de sa suspension », écrivent-ils.



Des éliminatoires mal engagés pour le Mondial 2026



Quart de finaliste de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, le Mali n’est que 4e de son groupe éliminatoire de la Coupe du monde. En juin dernier, les Aigles ont été battus 2-1 à domicile par le Ghana avant de faire 0-0 contre Madagascar.



Massadio Haïdara n’avait pas participé à ce rassemblement, le dernier de l’ère Eric Chelle, qui n’a pas encore été remplacé. Avec 5 points, le Mali est à 4 longueurs des 2 premiers, les Comores et le Ghana, après 4 journées sur 10 disputées.