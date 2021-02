Mama Ka part de Niomré pour retrouver ses moutons volés à la Seras

« Lorsque j’ai constaté le vol dans ma communauté rurale de Niomre, le marché hebdomadaire de Darou Mouhty était passé. C’est alors que j’ai pris le chemin de Dakar où, de foirail en foirail, j’ai fini par retrouver mes bêtes à la Seras dans l’enclos de ces trois personnes » a expliqué Mama Ka dans un wolof calamiteux.



« Faux, a rétorqué Aldiouma Sow, j’ai acheté plus d’une cinquantaine de moutons au louma de Darou Mouhty. Je les ai acheminés avec d’autres personnes dans un même camion à destination de Dakar. Sur place, j’ai mis les moutons dans mon enclos à la Seras et c’est à partir de là qu’il est venu dire que certains moutons lui appartenaient ».



Même son de cloche pour Amadou Sow et Amdel Assane Dème qui partagent le lieu de vente de moutons à la Seras. Mama Ka, en tant que partie civile, a réclamé la somme de cent cinquante mille FCFA en guise de dommages et intérêts. Cette réclamation a fait sortir de ses gonds l’avocat de la défense. Selon Me Ibrahima Mbengue, ses clients sont appauvris par ce procès.



« Mes clients disent qu’ils habitent dans Darou Mouhty. Le responsable du daral a dit au cours de l’enquête préliminaire que ces prévenus ont eu à acheter des moutons au niveau du Louma. Il n’a pas été prouvé que mes clients avaient volé... Ils achètent sans facture et vendent sans facture. Il y a la présomption de bonne foi. L’élément légal, l’élément matériel et celui intentionnel pour caractériser le vol n’existent pas dans le dossier. On n’a pas rapporté la preuve du vol. On a perdu nos bêtes et notre argent. Il vient demander la somme de 150 mille FCFA. Il nous a appauvris et vient encore demander de l’argent alors qu’il a amené ses moutons. Les bêtes ont été confiées à la Seras par le procureur de la République. Je sollicite de les renvoyer des fins de la poursuite » a plaidé Me Mbengue. L’affaire a été mise en délibéré pour le 05 février prochain, rapporte Le Témoin.