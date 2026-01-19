Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Parade populaire des « Lions » : Les cours vaqueront dans la région de Dakar, ce mardi
Le ministère de l’Éducation nationale a tenu à clarifier une information largement relayée sur les réseaux sociaux au sujet d’une éventuelle suspension des cours ce mardi 20 janvier 2026, en lien avec la parade des « Lions » champions d’Afrique.
 
Dans un message publié sur sa page Facebook, le ministère dément formellement ce communiqué, précisant qu’il s’agit d’un faux.
 
Cependant, pour des raisons de sécurité liées à la parade des « Lions » champions d’Afrique, le ministère de l’Éducation nationale informe que les cours vaqueront ce mardi 20 janvier 2026 au niveau des écoles et établissements qui sont dans les Académies de Dakar, Pikine Guédiawaye et Rufisque
 
Par contre, les cours se dérouleront normalement dans les autres Académies du pays.
Moussa Ndongo

Lundi 19 Janvier 2026 - 23:13


