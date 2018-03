Manchester United, la presse accable Mourinho après l'élimination face à Séville

Wissam Ben Yedder a catapulté le FC Séville en 1/4 de finale de la C1 en signant un doublé mardi contre Manchester United (1-2). José Mourinho a subi l'ire de la presse qui ne lui a pas pardonné ce nouvel échec retentissant. Petit florilège des différentes réactions des grands médias. À commencer par Marca :

"Big Ben", une référence au doublé de Wissam Ben Yedder : " Un Séville de rêve conquiert Old Trafford", peut-on lire sur la Une du quotidien espagnol, alors qu'en Angleterre, la liesse n'a pas sa place et les jeux de mots sont légion. On ne prend d'ailleurs pas de gants avec le coach portugais et sa formation. "Red and buried" (rouge et enterré) titre Metro, qui écrit que Manchester United s'est écrasé "avec un gémissement" face à Sévile, avec en photo un Alexis Sanchez à genou et en détresse.



"Red faces" écrit de son côté le Daily Telegraph. Des visages rouges de honte de cette élimination inattendue à domicile face à un adversaire censé être moins fort. "Embarrassant et inepte" , peut-on encore lire en Une du quotidien.



"Séville envoie un United affreux s'écraser hors de l'Europe", titre de son côté I Sport, qui parle d'une " mauvaise journée pour Mourinho". The Sun Sport s'en prend lui aussi au coach portugais qui a " vu son équipe de Manchester United s'incliner après un horrible spectacle défensif".



goal.com