Manifestations du 17 octobre en France : entre 550 000 et 800 000 manifestants, 1 200 interpellations enregistrées

Les mobilisations nationales du samedi 17 octobre en France, portées par des revendications sociales variées, ont donné lieu à d'importants débordements et à des scènes de chaos dans plusieurs grandes agglomérations comme Paris, Lyon, Marseille et Limoges. Les bilans humains et matériels s'avèrent lourds, marqués par des heurts violents, des actes de pillage et de nombreux départs de feux confirmés par des médias internationaux.



Face à cette situation, le Premier ministre Sébastien Lecornu a fait état d'un bilan de 1 200 arrestations à travers le pays et de plus de 150 blessés parmi les forces de l'ordre. Du côté de la mobilisation, les chiffres divergent fortement selon les sources : le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a dénombré environ 550 000 participants sur l’ensemble du territoire, alors que la CGT revendique de son côté une affluence de 800 000 manifestants.



Dans les rues de la capitale française, la tension a été particulièrement vive, obligeant la police à répliquer par des tirs de gaz lacrymogènes face aux manifestants. De multiples artères parisiennes ont été le théâtre de saccages, se traduisant notamment par des devantures de magasins vandalisées et des voitures livrées aux flammes.



Le pouvoir d'achat et l'éducation au cœur de la fronde sociale



Face à l'explosion des prix et à l'austérité budgétaire, une alliance de syndicats, de lycéens et de collectifs citoyens multiplie les manifestations en France pour exiger une revalorisation immédiate des salaires, du Smic et des pensions. Au-delà de l'urgence économique, le mouvement réclame des investissements massifs pour les services publics, ciblant particulièrement l'éducation nationale afin de résoudre la pénurie de professeurs, de rénover les infrastructures scolaires et de réformer en profondeur le système Parcoursup.