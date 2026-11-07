États-Unis: «cerveau» de Donald Trump, Stephen Miller nommé directeur de cabinet de la Maison Blanche

Ce vendredi 6 novembre, le président américain Donald Trump a annoncé qu'il nommait « l'un de [ses] plus fidèles conseillers », Stephen Miller, représentant de la droite identitaire, au poste très stratégique de directeur de cabinet de la Maison Blanche. Les démocrates ont promis de « combattre pied à pied » M. Miller.



Trois jours après la déroute électorale des midterms pour son parti, Donald Trump a annoncé le départ de sa directrice de cabinet, Susie Wiles, et son remplacement par Stephen Miller, 41 ans, un homme qu'il décrit comme l'un des conseillers « les plus dignes de confiance ».



C'est le premier grand remaniement au sein de l'exécutif américain après la défaite du Parti républicain, interprétée comme un rejet en bloc des deux premières années du second mandat Trump. L'actuelle directrice de cabinet, Susie Wiles, 69 ans, est appelée à occuper d'autres fonctions dans l'orbite du milliardaire, hors du gouvernement. « Je veux la remercier, elle a fait un excellent travail », a écrit le président républicain de 80 ans.



« Mon rôle change peut-être mais mon engagement pour le président et sa mission ne changera jamais », a écrit sur X Susie Wiles, première femme à occuper ce poste aux États-Unis. Pilote de la dernière campagne de Donald Trump, elle a été traitée récemment d'un cancer du sein, dont elle a annoncé en septembre être guérie.



Dès le lycée, il défend la droite radicale



La fonction de chief of staff consiste à filtrer les informations et les personnes qui ont accès au chef de l'État, tout en huilant au quotidien les rouages de l'action gouvernementale. « Stephen Miller est le "cerveau de Trump" », disait au New York Times Kevin McCarthy, ancien président de la Chambre des représentants, juste avant l'intronisation du président républicain en janvier 2025.



D'après le Wall Street Journal, c'est Stephen Miller qui, en mai 2025, avait donné l'ordre à l'ICE, la police de l'immigration, de redoubler d'efforts lorsque le nombre d'expulsions quotidiennes s'était révélé inférieur à celui recensé l'année précédente sous Joe Biden.



Né en Californie dans une famille juive, de parents ayant fréquenté de prestigieuses universités, Stephen Miller avait plutôt le profil d'un futur électeur démocrate. Mais dès le lycée, puis à l'université Duke, en Caroline du Nord, il défend avec provocation les idées de la droite radicale.

David Horowitz, un influent idéologue conservateur, lui offre son ticket d'entrée dans les cercles ultraconservateurs, où il croise des figures comme Steve Bannon et Tucker Carlson avant de rejoindre, à 30 ans, la première campagne de Donald Trump.



Architecte du « Muslim ban »



Il fut aussi un architecte du « Muslim ban », ces restrictions à l'entrée sur le territoire infligées aux ressortissants de pays majoritairement musulmans, qui se sont ensuite heurtées à la justice. Le nouveau directeur de cabinet avait aussi soutenu sans réserves Donald Trump lorsque des manifestants avaient pris d'assaut le Capitole, le 6 janvier 2021, pour empêcher la certification de la victoire de Joe Biden.



Fidèle d'entre les fidèles, Stephen Miller était jusque-là l'éminence grise, extrémiste et ultrapuissante, autour des questions de lutte contre l'immigration - la pièce maîtresse du programme du président américain.



Le chef des démocrates au Sénat américain, Chuck Schumer, s'est engagé vendredi à « combattre pied à pied » le nouveau directeur de cabinet de la Maison Blanche, qu'il décrit comme « l'architecte des politiques les plus barbares et inhumaines » du gouvernement Trump. Le président « n'a rien appris de sa défaite historique », a déclaré Chuck Schumer sur les réseaux sociaux, ajoutant que le président américain « n'aurait pas pu faire un pire choix » que Stephen Miller.