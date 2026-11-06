La Chine va envoyer des émissaires dans la Corne de l’Afrique, région stratégique minée par plusieurs crises

Entre l'Éthiopie et l'Érythrée, les tensions sont à leur comble. Les deux voisins ont rompu leurs relations diplomatiques début octobre et s'accusent mutuellement de menacer leur sécurité.



C'est dans ce climat explosif que la Chine annonce une tournée diplomatique en Éthiopie, en Érythrée, mais aussi à Djibouti et en Égypte. La raison officielle est d'encourager les négociations et éviter une escalade des tensions.



Mais le nœud du différend entre les deux pays est l’accès à la mer Rouge, une région que Pékin surveille de très près.



Une base militaire à Djibouti



La Chine a une base militaire à Djibouti et elle entretient des liens économiques très importants avec plusieurs pays de la zone. La mer Rouge est en outre un passage stratégique pour ses marchandises qui ont pour destination l’Europe.



En envoyant des émissaires, Pékin veut donc protéger ses intérêts tout en renforçant son image de puissance diplomatique.



D’autres missions similaires sont ainsi à l’agenda au Moyen-Orient, notamment en Iran et en Arabie saoudite. De cette façon, la Chine se positionne comme un acteur incontournable du dialogue. Reste à voir si cela permettra réellement d’apaiser les tensions dans la région.

