Manque d'eau, d'électricité et de routes: Porokhane crie son désarroi

Commençons par la problématique de l’enclavement de la cité sainte de Porokhane. Les habitants de la commune ont l’impression que cette partie du département de Nioro est laissée à elle-même par les autorités centrales et locales. En effet, si l’on se fie à leurs dires, Porokhane vit un enclavement tel qu’il faut avaler des heures pour relier deux points situés pourtant à seulement 4 km l’un de l’autre.



Cette question est si importante pour les populations de Porokhane ont organisé deux jours durant un rassemblement pour alerter les autorités qui semblent faire la sourde oreille à leurs revendications. Les manifestants ont expliqué que la quasi-totalité des villages de cette commune sont déconnecté du reste des localités environnantes.



En exemple, le premier adjoint au maire de Porokhane, Mamadou Ba rappelle que Keur Alé Bassine, Keur Alé Samba, Pakala, Thikate, entre autres localités, bien que dans la même commune semble éloignées les unes aux autres de plusieurs kilomètres faute de route qui les relie, ce qui tue leurs économies. Ce qui est encore plus déplorable c’est, d’après Dièye, « des morts sont enregistrées dans certaines localités car, avec les pistes accidentées, les baobolong, les accidents sont fréquents ».

Suffisant pour qu’il interpelle les autorités à revoir leur copie sur cette question de l’enclavement.



Selon l’adjoint au maire de Porokhane, il en serait de même pour l’électrification de Porokhane puisque seul un petit nombre de villages bénéficie du courant. Les femmes, justement, en prenant la parole ont déploré l’inexistence de moulins à mil faute d’électricité. Elles sont obligées de sortir de la commune pour pouvoir faire moudre leurs céréales.



L’eau, source de vie, est selon les manifestants presque introuvable dans la commune. A preuve, cette cité religieuse vit encore à l’ère des puits pour s’abreuver et faire ses toilettes. Des puits jugés insuffisants pour alimenter tous les villages et même le chef lieu de la commune.



Pour clore le tout, les populations de la zone disent inconcevable qu’au regard des retombées économiques du Magal annuel de Porokhane, aucune réalisation conséquente n’ait été faite par l’équipe municipale dans les domaines infrastructurel, de l’emploi, de l’éducation entre autres. Ce alors que rien que les rentrées de fonds annuelles à l’occasion du Magal suffisent pour développer la ville de Mame Diarra Bousso, rapporte le correspondant du journal Le Témoin à Kaolack.