Rupture du médicament contre l'hépatite B : Pr Bamba Kane annonce le ravitaillement des structures sanitaires

Pr Bamba Kane, coordonnateur du programme national de lutte contre les hépatites, a annoncé que plus de 20 000 boîtes de Ténofovir sont disponibles et dès ce lundi 02 février, toutes les structures sanitaires du Sénégal seront ravitaillées.



« Aujourd'hui, nous avons réceptionné assez de médicaments. Et nous avons anticipé pour que la quantité de médicaments reçus puisse couvrir une très bonne partie de l'année. La distribution a déjà commencé au niveau du programme national de lutte contre les hépatites. Pour les régions, au plus tard lundi, ils pourront recevoir leur dotation », a-t-il déclaré sur les ondes de la RFM, lors du journal de 12 heures, ce vendredi.



Selon lui, les problèmes rencontrés avec les fournisseurs sont à l'origine de cette situation. « Je dois dire à ce propos que ce n'est pas le programme de lutte contre les hépatites qui commande le Ténofovir. C'est la PNA qui commande. Nous, nous faisons une expression de besoin. Mais malheureusement, depuis quelques temps, nous avons eu quelques petites difficultés avec les fournisseurs », a-t-il expliqué.



Pour la présidente de l'association des personnes vivant avec les hépatites, la rupture se fait beaucoup plus sentir dans les régions. « On a eu à rencontrer quelques soucis par rapport à la distribution du Ténofovir, surtout dans les régions où, vraiment, la semaine dernière, il n'y avait pas vraiment de médicaments. Mais au niveau du programme national de lutte aussi, la distribution se faisait à partir de trois à cinq comprimés », a-t-elle déploré.



