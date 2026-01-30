Dakar : la 7e édition du Festival KimpaVita s'ouvre à la Maison de la Culture Douta Seck

Dakar devient, les 30 et 31 janvier 2026, l'épicentre du féminisme panafricain et de l'engagement écologique. La Maison de la Culture Douta Seck accueille la 7e édition du Festival KimpaVita, un événement pluridisciplinaire. Fidèle à sa tradition de mettre en lumière un pays de la diaspora ou du continent, le festival a choisi cette année de célébrer l'héritage de Marie José Sombo. Pionnière absolue, elle fut la première femme journaliste noire de la RDC et d’Afrique.



À travers sa figure, c’est tout un "line-up" de femmes inspirantes qui portera la programmation, durant deux jours, mêlant musique, danse, cinéma et gastronomie congolaise.Deux grandes conférences publiques pour susciter des conversations sur un avenir plus juste et un marché d’artisans regroupant près de 40 exposants et un village associatif avec 25 organisations. Plus qu'une simple festivité, KimpaVita s'affirme comme une plateforme militante. Depuis sa création en 2021, l'initiative s'est donnée pour mission de sensibiliser la société aux droits des femmes et à l'égalité des genres, tout en intégrant une démarche éco responsable rigoureuse.