Kolda : les étudiants de l’UNCHK dénoncent des lenteurs administratives qui bloquent leurs parcours académiques

Les étudiants de l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UNCHK) de Kolda ont décidé de briser le silence. Ce jeudi 29 janvier, ils ont exprimé publiquement leur ras-le-bol face à ce qu’ils qualifient de graves lenteurs administratives et pédagogiques, réclamant avec insistance « un calendrier académique clair, fiable et respecté ».



À travers une déclaration portée par leur président, Demba Baldé, les étudiants dénoncent une situation qu’ils jugent injuste et pénalisante pour des milliers d’apprenants. « La promotion 8 constituée des bacheliers de 2000 est en master 1 sans avoir passé les examens requis, tandis que leurs cadets de la promotion 9 sont bloqués en licence 3 », a-t-il expliqué.



Selon les représentants des étudiants, ces dysfonctionnements prolongés compromettent sérieusement les parcours universitaires et les perspectives professionnelles des concernés. « Des milliers d’étudiants sont devenus prisonniers d’un système défaillant », a regretté Demba Baldé, estimant que cette instabilité académique fragilise la crédibilité même de l’institution.



Les étudiants affirment ne plus vouloir subir cette situation en silence. « Nous ne pouvons plus être les victimes silencieuses d’un dysfonctionnement administratif chronique », a martelé leur président, appelant les autorités universitaires à prendre des mesures urgentes pour rétablir un fonctionnement normal.



Ils exigent notamment la publication rapide d’un calendrier académique réaliste et son respect strict, afin de garantir la régularité des évaluations et la progression normale des promotions. Pour eux, il s’agit d’une condition essentielle pour restaurer la confiance et permettre aux étudiants de poursuivre leurs études dans un cadre stable.



En attendant une réaction officielle de l’administration de l’UNCHK, la tension reste vive sur le campus, où les étudiants promettent de maintenir la pression jusqu’à l’obtention de réponses concrètes.