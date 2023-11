Mansour Diop alias Sora le révolutionnaire envoyé en prison

Les arrestations et emprisonnements se poursuivent de plus belle. Arrêté le 23 novembre, Mansour Diop plus connu sous le pseudo Sora le révolutionnaire, a été placé sous mandat de dépôt. La nouvelle a été donnée par son avocat Me. Khoureychi Ba.





div id="taboola-below-article-thumbnails">