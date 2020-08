Marché Sandaga : « nous voulons dans 24 mois, donner aux commerçants un nouveau marché » (ministre)

Le ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, Abdou Karim Sall est revenu sur la démolition du marché Sandaga. Dans un entretien avec L’Observateur, il a exprimé son souhait de donner, dans 24 mois, un nouveau marché aux commerçants.



« L’option de l’Etat du Sénégal est une démolition totale et une reconstruction. Parce que les études que nous avons, montrent que le bâtiment central est dans un état très préoccupant. Et la meilleure des solutions, c’est la démolition-reconstruction parce que la réhabilitation pourrait être aléatoire », a fait savoir le ministre.



Il a précisé qu’ils ne savaient pas combien ça peut leur coûté, prenant l’exemple du Bulding administratif. Les travaux ont commencé avec un montant, mais avec deux avenants pour avoir 30% du projet en plus. Selon le ministre, les bâtiments historiques sont particuliers en termes de réhabilitation.



Son souhait est de donner dans 24 mois aux commerçants un nouveau marché. « Nous avons démarré les consultations entre la ville de Dakar, la commune de Plateau et le ministère de l’Urbanisme. Nous voulons, dans 24 mois, donner aux commerçants un nouveau marché, leur permettre de revenir sur place et mener leurs activités », a-t-il promis.