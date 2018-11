Mari brûlé aux Maristes : l'épouse Aida Mbacké plaide la démence ?

Aida Mbacké, du nom de cette dame qui avait brûlé son époux aux Maristes avant de l'enfermer dans leur chambre, n'a toujours pas été entendue par les enquêteurs chargés d'éclairer la lanterne de l'opinion sur ce meurtre qui a secoué le Sénégal, plus de deux semaines après les faits. Pour cause, le médecin qui le suit de près a opposé un refus catégorique aux gendarmes. Il prétend que sa patiente a des troubles mentaux graves et que son audition risquerait d'aggraver son cas.



Ce qui étonne plus d'un, selon Libération qui donne l'information, c'est que la dame Aida Mbacké n'a jamais eu des antécédents de genre troubles mentaux. Veut-elle plaider la démence pour échapper à la justice ? Nos confrères de rappeler que des personnes présentant des troubkles mentaux ont été déjà entendues et écrouées par la justice sénégalaise. La dernière, c'est Idiatou Diallo, suspectée d'enlèvement d'enfant à la Médina, elle a fait six (6) mois en détention préventive avant de bénéficier d'une liberté provisoire. Son médecin traitant avait pourtant attesté qu'elle ne jouissait pas de toutes ses facultés.