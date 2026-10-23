Mauritanie: des ONG marchent dans les rues de Nouakchott pour sensibiliser et dépister les cancers féminins

Tous les marcheurs marchent casquettes sur la tête et banderole en main sur laquelle on pouvait lire des messages de lutte contre le cancer et d'appel au dépistage. Les présents ont parcouru des centaines de mètres avant de regagner le lieu où s'est tenue la journée de dépistage. L'objectif est de briser le tabou et d'encourager les femmes à se faire dépister.« En, nous n’avons pas assez d’informations sur cette maladie, déplore Moussa Ndiaye, le cofondateur de l'Sauvons une vie. On fait de la sensibilisation chaque année, essayer de faire comprendre à la population les dégâts qui cause le cancer. »À cause du manque d'infrastructures sanitaires solides et du coût élevé de la prise en charge de cette maladie, Hawa Ba, membre de la société civile, estime que seul le dépistage peut sauver davantage de femmes : « On a un problème d’infrastructure pour soigner, mais nous, en tant qu’organisation de la société civile, on peut sensibiliser les femmes, leur apprendre à connaître leur corps, les informer sur le cancer du sein et aussi les aider à dépister à temps. »Guérie du cancer après une longue et douloureuse épreuve, Haouwa Mamadou Dieng appelle aujourd'hui: « À l’hôpital, lorsqu’on m'a annoncé que suis atteint du cancer, j'ai eu peur, j’ai cru que j'allais mourir. Dieu merci, je suis guérie, même si mon sein a été coupé. Donc cette expérience m'encourage à demander aux femmes de se faire dépister. Plus tôt on découvre le cancer, plus on a de chances d'être guérie. »En Mauritanie,, dont quelque 400 cas mortels en 2024, selon l'