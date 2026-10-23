Le gendre de Donald Trump Jared Kushner accusé de conflits d’intérêts au profit d’Israël, des Émirats et d’Arabie Saoudite

L’affaire remonterait à 2017. Dans son livre Princes and thieves: Jared Kushner and Mohamed bin Zayed's Secret Plot to Remake the Middle East [Princes et voleurs: Le complot secret de Jared Kushner et Mohamed ben Zayed pour refaçonner le Moyen-Orient, en traduction libre, NDLR], le journaliste d'investigation Matthew Cole raconte comment un pirate du renseignement militaire russe, le GRU, se fait arrêter au Royaume-Uni par les services secrets néerlandais et se fait menacer s'il ne travaille pas pour eux.



L'homme aurait alors ouvert l'accès à un serveur russe, où se trouvaient des captures d'écran de l'iPhone de Jared Kushner. À l’époque, Jared Kushner est conseiller principal à la Maison Blanche, et l’un des responsables de la diplomatie américaine au Moyen-Orient.



Des virements à un mercenaire, un chef de guerre, un ancien tueur à gages et à lui-même ?

Les Néerlandais se sont mis à suivre son écran en temps réel et le voient consulter un compte de la First Abu Dhabi Bank, au nom d’une fondation financée à 750 millions de dollars par les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite. Jared Kushner n’en est pas propriétaire, mais il y a accès et peut réaliser des virements. Un compte semblable, situé en Israël, d’un milliard de dollars a aussi été repéré.



Pour Matthew Cole, ces comptes financés par le prince héritier émirien Mohamed ben Zayed et le prince héritier saoudien Mohamed ben Salman devaient servir la politique étrangère américaine dans la région. Grâce à eux, Jared Kushner aurait viré de l’argent à un mercenaire, un chef de guerre et un ancien tueur à gages par exemple. Il se serait aussi fait des virements ailleurs pour pouvoir retirer l'argent sans être tracé.



Jared Kushner et son avocat ont rejeté en bloc toutes ces accusations.





