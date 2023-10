Mayoro Faye fait son retour au PDS : " j'ai décidé de redevenir militant à part entière "

"Suite au contact de ce grand parti qui est le Parti Démocratique Sénégalais, nous avons tenu plusieurs rencontres qui nous ont permis de recueillir les avis des uns et des autres. Et nous avons convoqué des assemblées générales ainsi que d'autres réunions pour déterminer ensemble une position par rapport à cet appel du PDS. C'est ainsi que nous avons réussi le miracle et la baraka de l'unanimité de soutenir le candidat Karim Wade à la présidentielle du 25 février 2024", a déclaré Mayoro Faye, face à la presse, ce vendredi 06 octobre à la permanence nationale El Hadji Oumar Lamine Badji.

Par la suite, dit-il, les "membres de l'ALPDS particulièrement dont le cœur ne cessera de battre que pour Abdoulaye Wade, le patriarche, le père du libéralisme africain notre guide et notre inspirateur, m'ont donné carte blanche pour discuter avec le PDS. C'est ainsi que j'ai décidé avec le comité directeur qu'au delà d'un simple soutien au PDS et à son candidat Karim Wade, de fondre intégralement l'ALPDS dans le PDS et de redevenir désormais militant du parti Démocratique Sénégalais à part entière", a fait savoir le président de l'Alliance Libérale pour le Développement du Sénégal (ALPDS)

Mayoro Faye annonce un meeting, ce samedi 7 octobre, à Saint-Louis pour fêter son retour au PDS.

Le Parti Démocratique Sénégalais se dit heureux d'accueillir Mayoro Faye.

"Vous avez entendu l'appel du président Abdoulaye Wade. Vous avez entendu l'appel réitéré de notre candidat Karim Wade qui a demandé l'ensemble de nos frères de revenir et c'est cela qui a conduit nos actions et démarches vers l'ensemble de nos frères pour leur demander de revenir pour que tous ensemble autour de notre candidat, pour que nous puissions aller à la reconquête du Sénégal. C'est pourquoi le parti, le président Abdoulaye Wade, notre candidat Karim et l'ensemble des responsables du parti son heureux d'accueillir notre frère Mayoro Faye et nous en sommes très fiers", a soutenu Mamadou Lamine Thiam, responsable du PDS et président du Groupe parlementaire ‘’Liberté et Démocratie’’.

Le PDS lance un appel solennel à tous ses responsables,militants,et sympathisants, en particulier ceux qui ont pris la décision de quitter le parti de revenir au bercail.

"Le moment est venu de renouer avec

tous ceux mus par progrès Sénégal et l'Afrique, de se rassembler et de conjuguer nos efforts pour une victoire retentissante", a soutenu Mamadou Lamine Thiam.

Mayoro Faye qui s'était écarté momentanément du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) est de retour au bercail. Le fondateur de l'Alliance Libérale pour le Développement du Sénégal (ALPDS) justifie son come-back à l'appel à l'union du PDS pour soutenir Karim Wade à l'élection présidentielle de 2024. Il a fait l'annonce ce vendredi, lors d'une cérémonie de réintégration qui s'est tenue ce vendredi, à la permanence du PDS.