Me Alioune Badara Cissé tâcle Macky et son gouvernement : "Ce qui s'est passé lors des élections législatives est inadmissible"

Le médiateur de la République a encore montré une équidistance dans le traitement des différends entre le pouvoir et l'opposition. Interpellé sur le problème de la distribution des cartes d'électeurs, Me Alioune Badara Cissé a taclé le gouvernement et appelé le régime en place à mettre tout en oeuvre pour que les Sénégalais ne puissent pas revivre la situation des dernières élections législatives qui selon lui est tout simplement inadmissible.

L'ancien numéro 2 de l'Apr commence d'abord par une précaution oratoire : "Quelque soit le poste de responsabilité que vous occupez, vous restez toujours un citoyen. Donc avant d'être médiateur, nous sommes d'abord Sénégalais" avant d'attaquer Macky Sall et les siens : "Ce qui s'était passé au mois de juillet lors des élections législatives, tout le monde sait que c'est anormal. Les cartes d'électeurs étaient introuvables. le gouvernement a le devoir de résoudre ce problème, parce que c'est inadmissible. je demande aux autorités de la République du Sénégal et au ministère de l'Intérieur de prendre en charge cette question".