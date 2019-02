Me Madické Niang de retour de sa tournée européenne : «Defna meeting bou reye Brescia»

Le candidat de la coalition Madické 2019 est rentré à Dakar ce dimanche, après un voyage à Brescia (Italie), où il a tenu un meeting. Dès sa descente d’avion, Me Madické Niang a fait face à presse pour faire un petit point de son voyage.



D’emblée, il revient sur les mots qu’on lui connaît : «Defna meeting bou reye Brescia (j’ai fait un grand meeting à Brescia, ndlr). Je ne parle pas des militants qui sont en Italie, mais de tous ceux qui sont venus de toute l'Europe, assister à la rencontre».



Face aux questions des journalistes sur l’incident qui a eu lieu lors de son départ à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass, le candidat à la présidentielle du 24 février de répondre : «Je ne veux pas parler de l'incident le jour de mon départ. Le voyage était très difficile, à cause des problèmes que j'ai eus avec Air Portugal. J'ai raté le vol, alors que je suis arrivé 5 minutes avant l’heure indiquée. La porte de l'avion n'était même pas fermée. Ils m’ont dit que je n’allais pas monter.



Sur ce, j’ai demandé à mon équipe de partir pour me représenter comme ils étaient déjà dans l'avion, mais ils ont refusé. On les a fait descendre de l’avion prétextant qu'ils ont contesté. Je ne sais pas les motivations qui les ont amenés à se comporter ainsi ».



«J'ai raté le vol, alors que je suis arrivé, 5 minutes avant l’heure», peste-t-il. Avant d’ajouter que : «Des difficultés, j’en connais depuis que j'ai décidé d’assumer mon ambition de devenir président ».