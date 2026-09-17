Médias / Guinée : la HAC hausse le ton et menace de sanctionner France 24

La Haute Autorité de la Communication (HAC) de Guinée a adressé, ce mercredi 16 septembre 2026, un avertissement officiel à la chaîne française France 24. D'après l'organe de régulation, le média international a « délibérément utilisé un terme inapproprié » pour qualifier le chef de l'État. Lors d’une émission diffusée le 14 septembre, un présentateur a en effet qualifié Mamadi Doumbouya de « président putschiste ».



L'instance de régulation a fermement dénoncé ce traitement de l'information dans un communiqué officiel. « France 24 a sciemment choisi d’ignorer la légitimité issue des urnes en utilisant un tel terme pour décrire un président de la République démocratiquement élu », a fustigé l'institution régulatrice. Mamadi Doumbouya a remporté l'élection présidentielle de décembre 2025.



Face à cet incident,rapporte Aficanews, la HAC a sommé la chaîne de réagir immédiatement. L'institution a appelé le média français à « apporter les corrections rédactionnelles nécessaires sur l’ensemble de ses plateformes numériques ». Elle a également précisé qu'elle « se réserve le droit d’imposer des sanctions » en cas de récidive.