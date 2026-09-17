Terreur dans le Gauteng : 8 femmes assassinées, la police offre 400 000 rands pour retrouver les tueurs

La police sud-africaine a annoncé, mardi la mise en place d'une récompense financière pour retrouver les auteurs de l'assassinat de huit femmes dans la province du Gauteng. Les corps des victimes ont été découverts dans plusieurs localités différentes. Cette série de meurtres violents a provoqué un immense choc à travers l'ensemble du pays.



Les forces de l'ordre cherchent urgemment à identifier les corps pour faire progresser les investigations. « Plus vite nous identifierons ces victimes, plus vite cela nous aidera à suivre des pistes précises et à élucider ces affaires particulières. Nous appelons donc toute personne ayant des informations sur la disparition d’un membre de sa famille à se manifester et à nous aider dans ce domaine. Il est question d’une récompense. Oui, j’en ai parlé. Nous mettons 400 000 rands sur la table afin de pouvoir renforcer nos enquêtes », a déclaré Puleng Dimpane, commissaire nationale de police par intérim.



Le gouvernement sud-africain a mobilisé d'importants moyens d'enquête. « Nous ne négligerons aucun détail pour traduire les coupables en justice. Nous avons mis en place une équipe multidisciplinaire de haut niveau, sous la direction du commissaire provincial adjoint, pour mener cette enquête », a affirmé Firoz Cachalia, ministre de la Police par intérim. Les autorités refusent pour l'instant de lier formellement ces affaires sans preuves matérielles.