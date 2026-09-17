Nigéria : Olu Jacobs, acteur et réalisateur iconique de Nollywood, est décédé à 84 ans

Le cinéaste et acteur nigérian Oludotun Jacobs, figure iconique de Nollywood, la prolixe industrie cinématographique nigériane, est décédé ce mercredi 16 septembre 2026 à l'âge de 84 ans, selon nos confrères de RFI, citant un message de la famille du défunt. Son fils, Olusoji Jacobs, a déclaré qu'il avait «mené une vie bien remplie».



De son côté, le président nigérian, Bola Tinubu, a salué la mémoire d’un «géant de l'industrie créative», et déploré «une immense perte pour le Nigeria, l'industrie cinématographique africaine et la communauté mondiale des amateurs d'arts du spectacle».



Surnommé le « lion de Lufodo », Olu Jacobs avait démarré dans des émissions et séries de télévision britanniques dans les années 1970, puis avait participé à de nombreuses productions nigérianes pour lesquelles il a remporté plusieurs prix.



Son épouse, Joke Silva, actrice et réalisatrice, avait annoncé en 2021 qu'il souffrait d'une démence à corps de Lewy, une maladie neurodégénérative progressive, toujours selon nos confrères de RFI. Ensemble, le couple avait créé il y a 40 ans une société de production ainsi qu'une école de formation pour jeunes acteurs.