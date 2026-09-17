Napoli a ouvert sa phase de ligue par une défaite 1-0 contre Arsenal mercredi soir. Le match est resté fermé pendant plus d’une heure avant que Martin Odegaard ne marque à la 75e minute sur une passe de Christos Tzolis. L’équipe italienne abordait déjà la rencontre avec un milieu remanié : Scott McTominay et André-Frank Zambo Anguissa n’étaient pas disponibles, tandis que Billy Gilmour, Stanislav Lobotka et Kevin De Bruyne ont commencé ensemble.



Selon les usages, un téléphone peut aussi bien afficher de la musique, des vidéos, des messages ou Chicken Road parmi d’autres contenus, tandis que la soirée sportive suit son cours. Une fois le coup d’envoi donné, l’essentiel restait toutefois sur la pelouse : Napoli a tenu le 0-0 jusqu’au dernier quart d’heure avant de céder sur l’une des rares actions décisives d’Arsenal.



Un milieu remanié dès le coup d’envoi

McTominay avait subi une intervention réussie mardi et n’était pas dans le groupe. Le club avait indiqué qu’une reprise de l’entraînement était envisagée après environ deux semaines. Anguissa manquait également la rencontre, ce qui a conduit Massimiliano Allegri à associer Gilmour, Lobotka et De Bruyne au milieu.



Gilmour et De Bruyne connaissaient leur première titularisation de la saison. Napoli sortait d’une défaite 3-2 contre l’Inter, alors qu’Arsenal venait de battre Chelsea 2-1.



La première période a confirmé le caractère serré du match. Napoli a empêché Arsenal de prendre rapidement l’avantage et le 0-0 a tenu jusqu’à la pause. Les deux équipes ont ensuite modifié leur animation au fil de la seconde période, sans que le score ne bouge avant la 75e minute.



Odegaard trouve enfin l’ouverture

Arsenal a fini par faire la différence après l’entrée de Tzolis. L’ailier a remplacé Eze à la 66e minute, puis il a servi Odegaard neuf minutes plus tard pour l’unique but de la rencontre.



Napoli avait déjà effectué plusieurs changements. Le gardien titulaire a été remplacé à la pause, tandis qu’Alisson Santos et Politano ont quitté le terrain à la 58e minute. Vergara est entré à la place d’Alisson Santos. Neres et Lucca ont ensuite rejoint la pelouse à la 77e minute.



Élément

Situation pendant le match

Milieu de Napoli

Gilmour, Lobotka et De Bruyne titulaires

Tzolis

Entre à la 66e minute et sert Odegaard

Odegaard

Marque l’unique but à la 75e minute

Politano

Sort à la 58e minute

Alisson Santos

Sort à la 58e minute, remplacé par Vergara

Neres et Lucca

Entrent à la 77e minute



Havertz a également trouvé le chemin des filets dans le temps additionnel, mais son but a été refusé pour hors-jeu. Le score est donc resté à 1-0 jusqu’au coup de sifflet final.



Le 0-0 prolongé et les marchés en direct

Le scénario a longtemps conservé le match dans un état très différent de celui observé après le but. Avant le coup d’envoi, les marchés sportifs reposaient sur une rencontre encore ouverte ; pendant plus d’une heure, le 0-0 a continué d’alimenter les données disponibles en direct.



L’entrée de Tzolis puis le but d’Odegaard ont modifié cet état en quelques minutes. Les marchés liés au résultat, au prochain but ou au score final ont alors été recalculés à partir d’un avantage réel d’Arsenal plutôt que d’une hypothèse d’avant-match.



Pendant les pauses qui entourent ce type de soirée, le téléphone regroupe aussi musique, messages, jeux crash ou autres distractions mobiles, tandis que le suivi du match reprend avec un score déjà établi sur le terrain. Dans ce cas précis, le changement majeur est arrivé tard : le premier et unique but n’a été inscrit qu’à la 75e minute.



Un calendrier resserré autour de la rencontre

Napoli avait joué contre l’Inter samedi, soit moins de quatre jours avant la réception d’Arsenal. Les études consacrées aux calendriers serrés ne donnent pas toutes la même conclusion, mais une revue publiée en 2022 a relevé une hausse de l’incidence des blessures de match dans cinq des huit études retenues.



Une autre synthèse n’a pas trouvé d’effet significatif sur la distance totale parcourue. Ces travaux décrivent donc des tendances générales, pas une explication automatique du résultat de mercredi ni des absences observées dans les deux équipes.



Pendant le match, Napoli a encore dû procéder à deux changements non prévus au milieu de la rencontre. Cela a réduit les options d’Allegri, sans suffire à expliquer à lui seul le but concédé au dernier quart d’heure.



Une liste européenne déjà déterminante

Plusieurs joueurs ne pouvaient pas participer parce qu’ils n’étaient pas enregistrés sur la liste européenne de Napoli. Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci et Giovane ne figuraient pas dans le groupe autorisé pour cette phase de la compétition. Noa Lang, lui, avait été écarté du groupe après un incident interne à l’entraînement.



Du côté d’Arsenal, William Saliba n’était pas disponible, tandis que Timber avait voyagé sans apparaître sur la feuille de match. Arteta a donc aligné une défense remaniée devant Raya, avec White, Konsa, Gabriel et Hincapié.



Napoli a tenu jusqu’à la 75e minute avant que Tzolis ne trouve Odegaard. Arsenal repart avec trois points ; Napoli, malgré une rencontre longtemps équilibrée, commence sa campagne européenne par une défaite 1-0.

