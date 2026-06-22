Médina Yoro Foulah: un nouveau-né retrouvé dans une fosse de toilettes, une femme poursuivie pour tentative d’infanticide

Un drame a été évité de justesse dans le quartier Kikala de Médina Yoro Foulah, où un nouveau-né a été retrouvé vivant dans la fosse d’une toilette de fortune après y avoir passé près de vingt et une heures.



Selon les informations recueillies auprès des services de sécurité, la Brigade de Proximité de Médina Yoro Foulah a été informée le 20 juin 2026 à 21h29 de la découverte d’un nourrisson de sexe masculin à l’intérieur de la fosse d’une toilette située au domicile du sieur Maodo Baldé.



L’enquête a révélé que la mère présumée de l’enfant, identifiée sous les initiales A.B., âgée de 23 ans, célibataire et mère de deux enfants, portait une grossesse arrivée à terme. D’après ses déclarations, le père de l’enfant serait un homme dont elle ignore l’identité.



Les investigations ont permis d’établir que la jeune femme a accouché seule dans les toilettes de la concession dans la nuit du 19 juin 2026, aux environs de 22 heures. Immédiatement après l’accouchement, elle aurait volontairement jeté le nouveau-né ainsi que le placenta dans la fosse des toilettes avant de quitter les lieux pour regagner le domicile de ses parents, sans informer qui que ce soit de la situation.



Le nourrisson est resté dans la fosse pendant près de vingt et une heures. Ce n’est que le lendemain, vers 19 heures, que des habitants de la concession et des voisins, alertés par des pleurs provenant des toilettes, se sont rendus sur place. Après plusieurs tentatives, ils sont parvenus à extraire l’enfant vivant des excréments avant de le transporter en urgence au District sanitaire de Médina Yoro Foulah pour une prise en charge médicale.



Grâce aux investigations menées par les enquêteurs, A.B. a été identifiée puis interpellée. Elle a reconnu être la mère de l’enfant et avoir abandonné ce dernier dans la fosse immédiatement après sa naissance, selon la source.



Une procédure judiciaire pour tentative d’infanticide a été ouverte à son encontre. La mise en cause doit être présentée ce 22 juin 2026 au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kolda.



L’état de santé actuel du nouveau-né n’a pas encore été communiqué par les autorités sanitaires.