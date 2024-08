Meissa Babou économiste : « le gouvernement a consenti des efforts financiers dans un contexte particulièrement difficile »

L'économiste et enseignant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Meissa Babou, a exprimé son appréciation pour les efforts déployés par le nouveau gouvernement sénégalais en matière d'apurement de la dette intérieure. Après seulement trois mois au pouvoir, « les nouvelles autorités ont montré une volonté politique forte pour alléger le fardeau financier du pays, malgré des défis de trésorerie significatifs », rapporte Le Quotidien.



Selon Meissa Babou, « le gouvernement a réussi à rallonger de 20 milliards de francs CFA le budget de la campagne agricole 2024-2025, un geste qui témoigne de son engagement à soutenir le secteur agricole. De plus, il a remboursé 41 milliards de francs CFA aux opérateurs et stockeurs privés, et a déboursé plus de 10 milliards de francs CFA pour financer la Couverture Maladie Universelle (CMU) ainsi que les bourses des étudiants. »



Ces efforts financiers interviennent dans un contexte économique particulièrement difficile pour le Sénégal. L’économiste a également souligné « l'importance d'apurer la dette du secteur des BTP, qui s'élève à plus de 300 milliards de francs CFA. » Bien que le gouvernement ait déjà fait des progrès notables en 100 jours, Meissa Babou encourage les autorités à continuer dans cette voie pour solder, au moins partiellement, cette dette colossale.