Meurtre de Boubacar Gano alias Waly : les révélations de l’autopsie

On en sait un plus sur la façon dont le meurtre Boubacar Gano, alias Waly a été perpétré. Le jeune homme de 23 ans, qui partageait un appartement avec Abdou Aziz Ba alias Aziz Dabala « a subi une attaque d'une rare violence », rapporte l’autopsie.



Selon les conclusions du légiste, Waly a été poignardé à de nombreuses reprises, avec « une trentaine de plaies cutanées par arme blanche tranchante, pointue et longue » constatées sur les parties avant et arrière du haut de son corps. Le coup fatal a été porté lorsque l'arme, « enfoncée sur une profondeur de 7 cm, a sectionné de manière complète le tronc vasculaire et la partie initiale de la trachée », détaille le document médical.



L'autopsie révèle également une série de blessures particulièrement « atroces », d’après L’Observateur. « Onze coups ont été assénés de la nuque jusqu'à la partie haute du dos ». À en croire le journal, le pire reste « l'éventration abdominale avec sortie de viscères. En plus de ces blessures, de profondes entailles ont été relevées sur les épaules et les membres supérieurs de Waly.



Pour rappel, Boubacar Gano a été retrouvé mort mardi dernier, dans un appartement à Pikine avec son colocataire Abdou Aziz Ba. Sept (7) personnes sont arrêtées dans le cadre de l’enquête par la Dic.