Meurtre de Fallou Sène : «La loi sera appliquée dans toute sa rigueur» (Pr Ismaïla Madior Fall)

L’enquête dans l’affaire du meurtre de Mouhamed Fallou Sène sera menée avec toute la rigueur requise. C’est la position du ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall. D’ailleurs rappelle-t-il, le chef de l’Etat a déjà donné des instructions allant dans ce sens. Les quelles instructions sont en train d’être exécutées.



«Le président de la République a très clairement indiqué qu’il faut une enquête indépendante, diligente pour situer les responsabilités. Immédiatement vous avez vu que le Procureur de la République de Saint-Louis est entré en action , il a fait sa conférence de presse et au cours de cette conférence de presse, il a communiqué les éléments d’information que l’enquête a permis d’avoir, notamment les résultats de l’autopsie», a-t-il déclaré.



Le Garde des Sceaux présidait ce matin un atelier sur les obstacles à la mise en œuvre des peines alternatives à l’incarcération et à l’aménagement des peines, organisé par l’Observatoire nationale des lieux de privation de liberté.



Pr Fall de conclure : «Et comme le Procureur l’a très bien annoncé, l’enquête sera bouclée au plus tard à la fin de la semaine. Les responsabilités seront situées et la loi sera appliquée dans toute sa rigueur».